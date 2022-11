Qatar 2022, Biden esulta per la vittoria degli Usa con l'Iran. VIDEO

Entusiamo alle stelle negli Stati Uniti per la vittoria della Nazionale di Gregg Berhalter contro l'Iran, che ha permesso agli Usa di staccare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar (LIVEBLOG - LO SPECIALE). A celebrare l'impresa di Team Usa, firmata dalla rete di Pulisic che siglato l'1-0 finale, anche il presidente Joe Biden. Nel corso di un intervento in Michigan, l'inquilino della Casa Bianca ha trovato il tempo per festeggiare il successo nell'ultimo match del Gruppo B dei ragazzi di Berhalter, in un video che ha fatto presto il giro del mondo.