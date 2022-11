Zermatt, scomparso l’ex capo delle Guardie Svizzere in Vaticano

Non si è presentato al lavoro, non risponde al telefono e non dà sue notizie. È giallo, in Svizzera, per la scomparsa di Daniel Angrid, per 5 anni comandante delle Guardie Svizzere in Vaticano e oggi segretario comunale a Zermatt. L’uomo, che nel 2014 fu congedato dal Papa (si disse per “comportamenti troppo bruschi” nei confronti dei sottoposti), risulta da giorni irreperibile e la sua abitazione vuota.

Per la stampa locale è un "mistero"

La stampa svizzera parla di "mistero". Secondo quanto riportato dal Walliser Bote, per il sindaco di Zermatt Romy Biner-Hauser Anrig starebbe "cercando un riorientamento professionale". Il suo rapporto di lavoro con il municipio era stato sciolto a fine ottobre ma l’uomo avrebbe dovuto lavorare al Comune fino a fine dicembre. Il fatto che non sia raggiungibile fa ipotizzare anche, secondo Nauch.ch, che la “partenza sia dovuta a procedimenti penali a suo carico al di fuori del Cantone Vallese".