Bielorussia, morto il ministro degli Esteri Vladimir Makei

La conferma è arrivata dal portavoce del dicastero Anatoly Glaz, che non ha dato altri dettagli. Il ministro, che ricopriva la carica da un decennio, aveva 64 anni. Lunedì era in programma un incontro con il suo omologo russo Serghei Lavrov

Il ministro degli Esteri della Bielorussia, Vladimir Makei, è morto improvvisamente a 64 anni. A dare la notizia è stata l'agenzia bielorussa Belta. "Il ministro degli Esteri Vladimir Makei è morto improvvisamente", ha poi confermato il portavoce del dicastero Anatoly Glaz. Makei aveva in programma per lunedì 28 novembre un incontro, programmato da tempo, con il suo omologo russo Serghei Lavrov. Il ministero non ha diffuso altri dettagli sulla morte. Makei ricopriva la carica da dieci anni.