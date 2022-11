Usa: sparatoria in supermercato in Virginia, diversi morti

La polizia di Chesapeake riferisce che un uomo armato ha sparato e ucciso più persone in un negozio Walmart nello Stato americano della Virginia, aggiungendo che anche il tiratore è morto

Un uomo armato ha ucciso almeno dieci persone in un supermercato Walmart martedì notte a Chesapeake, in Virginia. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che anche il killer è morto. Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di una sparatoria al Walmart di Sam's Circle intorno alle 22:15, ha detto il portavoce della polizia di Chesapeake Leo Kosinski in un briefing.