Cop27, Paesi Ue giudicano inaccettabile proposta intesa Egitto

Giorni di trattativa per arrivare a un nulla di fatto. I Paesi della Ue avrebbero giudicato "inaccettabile" la proposta avanzata dall'Egitto, paese ospitante della COP27 in corso a Sharm el Sheikh, per un accordo al vertice sul clima. Un funzionario francese avrebbe affermato che la proposta non sarebbe sufficientemente ambiziosa sulla riduzione delle emissioni di carbonio. "In questa fase, la presidenza egiziana sta mettendo in discussione i risultati ottenuti a Glasgow sulla riduzione delle emissioni. Questo è inaccettabile per la Francia e per i paesi dell'Unione Europea", ha detto il funzionario francese del dicastero per la transizione energetica.