Cnn: per Usa bin Salman 'immune' nella causa Khashoggi

La causa intentata dalla fidanzata di Khashoggi

La richiesta è stata presentata poco prima della scadenza del termine fissato dal tribunale per consentire al Dipartimento di Giustizia di esprimere il proprio parere in aula sulla questione dell'immunità e su altre argomentazioni addotte dal principe per ottenere l'archiviazione del processo. "Mohammed bin Salman, il primo ministro del Regno dell'Arabia Saudita, è il capo del governo in carica e, di conseguenza, è immune da questa causa", si legge nel documento, che definisce l'omicidio "atroce". Hatice Cengiz, la fidanzata di Khashoggi, e l'organizzazione per i diritti umani con sede a Washington fondata dal giornalista dissidente ucciso, Dawn, hanno inizialmente intentato una causa contro bin Salman e altre 28 persone nell'ottobre 2020 presso la Corte distrettuale federale di Washington affermando che gli assassini "hanno rapito, legato, drogato, torturato e ucciso" Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. Poi il corpo è stato smembrato, i resti non sono mai stati ritrovati.