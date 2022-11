Telecamera oscurata durante una diretta televisiva. Spiacevole incidente accaduto ad un giornalista danese di Tv2 Denmark in Qatar durante i preparativi per la coppa del mondo di calcio 2022 in programma da domenica prossima. L’inviato stava parlando per strada, quindi in un luogo pubblico dove si può stare. La telecamera lo stava riprendendo, quando alcuni uomini della sicurezza sono intervenuti bruscamente per fermarlo. Uno degli addetti per bloccare il collegamento ha coperto con la mano l'obiettivo della telecamera, scatenando l’ira del cronista. "Avete invitato tutto il mondo qui, perchè non possiamo girare” dice il giornalista sportivo. "Abbiamo il permesso di riprendere in qualsiasi luogo" aggiunge. Le spiegazioni non sembrano sortire effetti: "Se volete, potete anche distruggere la telecamera". Il video è andato in onda ed è diventato subito virale sui social.