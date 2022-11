Simpatico siparietto durante la registrazione di un lungometraggio sulla siccità in Africa. Il giornalista Alvin Kaunda che lavora per Kenya Broadcasting Corporation (Kbc) sta registrando uno “ stand up” ( una finta diretta in gergo giornalistico) in mezzo a tre piccoli elefanti allo Sheldrick Wildlife Trust di Nairobi, l’orfanotrofio dei pachidermi in Kenya. Mentre parla dell’impatto umano sull’ambiente viene accerchiato da questi cuccioli che cercano di rubagli la scena disturbandolo durante il suo lavoro. Il giovane cerca di resiste, fino ad un certo punto, poi non ce la fa. Uno di questi baby elefanti appoggia prima la proboscide sull’orecchio dell’anchorman, poi sulla testa, passando per il viso. E’ al quel punto che Kaunda non riesce a resistente e scoppia a ridere. La finta diretta è da rifare, ma il video va sui social regalando infiniti sorrisi sul web.