Kenya, è morta l'elefantessa più anziana d'Africa

Aveva tra i 60 e i 65 anni, il limite massimo per un pachiderma che vive in libertà. E' deceduta per cause naturali a causa della vecchiaia

Tusker a rischio bracconaggio

approfondimento

Elefanti: addio zanne, il bracconaggio forza l’evoluzione

Dida è morta per cause naturali, ma gli elefanti "tusker" sono quelli più a rischio bracconaggio. Nel 2014 il più famoso "grandi zanne", Satao, è stato ucciso dai bracconieri in Kenya con una freccia avvelenata, suscitando indignazione a livello mondiale. Anche Satao II è stato ucciso per l'avorio tre anni dopo. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), negli ultimi 10 anni la popolazione di elefanti africani è diminuita di 110 mila unità, arrivando a soli 415 mila animali.