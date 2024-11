Isole Salomone, scoperto gigantesco corallo: è il più grande del mondo

Annunciata la scoperta del corallo più grande del mondo vicino alle Isole Salomone, nel Pacifico, tre volte più grande del precedente detentore del record. "Proprio quando pensavamo che non ci fosse più nulla da scoprire sul pianeta Terra, abbiamo trovato un corallo enorme composto da quasi un miliardo di minuscoli polipi, pieno di vita e di colori", ha detto l'ecologo marino Enric Sala.

La scoperta

Il corallo è stato scoperto in un'area nota come "Tre Sorelle", nel sud-est delle Isole Salomone, da un team del National Geographic che partecipava a una spedizione scientifica nella regione. Secondo i ricercatori, questa struttura autonoma si è sviluppata in un periodo di circa 300 anni da una "complessa rete" di piccoli polipi di corallo. Si distingue da una barriera corallina, che è composta da molte colonie separate, hanno spiegato.