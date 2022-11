Uk, nuove accuse di molestie sessuali per Kevin Spacey

LONDRA - Continuano i guai giudiziari nel Regno Unito per Kevin Spacey, attore e produttore americano 63enne con cittadinanza britannica. Un tribunale di Londra ha autorizzato sette ulteriori accuse di abusi a carattere sessuale contro di lui: tre di “aggressione indecente”, tre di aggressione sessuale e un'accusa di aver “indotto una persona a compiere attività sessuali senza consenso”. I nuovi capi d'accusa portano a 12 il totale contro l'attore premio Oscar.

Accuse vecchie e nuove

Dopo aver esaminato le prove raccolte da Scotland Yard, la Procura ha dichiarato che i nuovi reati contestati si riferiscono a una serie di aggressioni sessuali ai danni di un uomo tra il 2001 e il 2004. Il mese scorso l'attore hollywoodiano, che in passato è stato anche direttore artistico del teatro Old Vic di Londra, è stato scagionato da un tribunale civile americano dall’accusa di avere compito abusi sessuali nei confronti di un ragazzo che, all’epoca dei fatti contestati (anni Ottanta) aveva 14 anni. A luglio si era presentato a un tribunale di Londra per negare cinque accuse relative a tre uomini, ora trentenni e quarantenni. Al termine dell’udienza aveva ottenuto la libertà provvisoria fino a un'ulteriore udienza prevista per l'anno prossimo.

Nuovo processo a giugno

Rosemary Ainslie, capo della Divisione crimini speciali del CPS (Crown Prosecution Service, la pubblica accusa ndr) ha ricordato “a tutti gli interessati” che il procedimento penale contro Spacey “è attivo” e che “egli ha diritto a un processo equo". Il giudice Wall ha fissato un processo di tre o quattro settimane a partire dal 6 giugno del prossimo anno. La star di House Of Cards ha un’abitazione a Waterloo, a sud di Londra, ma vive anche negli Stati Uniti, dove ha una famiglia e un cane.