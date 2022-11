Qatar, ministro Esteri Uk: "Rispettare le leggi del Paese ospitante"

E’ diventato ormai un mantra. “Siate rispettosi della nazione ospitante” torna a ripetere il ministro per gli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo nel Regno Unito James Cleverly ai tifosi inglesi LGBTQ pronti a partire per la Coppa del Mondo di calcio in programma dal 20 novembre in Qatar. Un Paese dove l’omosessualità è illegale, con pene che vanno dal carcere alla pena di morte. Cleverly ha difeso in prima persona la loro partecipazione al torneo, dichiarando di aver parlato con le autorità di Doha per “informarsi come tratteranno i nostri tifosi e quelli del resto del mondo”.