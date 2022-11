Privacy, Google pagherà 392 milioni di dollari a 40 Stati Usa

Il più grande accordo sulla privacy in Internet

leggi anche

Licenziamenti ad Amazon, verso il taglio di 10.000 posti di lavoro

A riportare la notizia è il New York Times. Secondo i procuratori generali degli Stati, si tratta del più grande accordo sulla privacy in Internet degli Usa. In base all' intesa, aggiunge il Nyt, Google dovrà rendere più chiare le procedure sul tracciamento della posizione a partire dal 2023.