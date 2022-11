Usa, aprono il pitone e trovano un alligatore di 1.5 metri intero

Rosie Moore, una geoscienziata che lavora in Florida, ha mostrato in un post su Instagram il serpente che era stato consegnato al suo laboratorio di ricerca per una necroscopia

Un gruppo di scienziati in Florida ha tagliato un pitone birmano e ha trovato tra le sue viscere un alligatore intatto di 1,5 metri che era stato inghiottito intero. Rosie Moore, una geoscienziata ha mostrato in un post su Instagram il pitone che era stato consegnato al suo laboratorio di ricerca per una necroscopia, per raccogliere campioni scientifici e per indagare sulla sua dieta, dal momento che aveva lo stomaco sporgente. Il video mostra gli scienziati che sentono il corpo ingrandito e grumoso del serpente prima di tagliarne la parte inferiore per rivelare la forma di un alligatore intero sotto un altro strato di tessuto. Gli scienziati poi lo fanno scivolare fuori in una sequenza quasi simile alla nascita.