Elezioni Israele, domenica incarico a Netanyahu di formare governo

Alla fine ce l’ha fatta. Netanyahu ha ricevuto la maggioranza delle raccomandazioni dei partiti per essere designato premier e formare un governo. Il presidente Isaac Herzog lo ha annunciato ufficialmente al termine delle audizioni dei partiti nella nuova Knesset. Per Netanyahu si sono espressi 64 deputati su 120.

Si prevedono tempi brevi per formare l'esecutivo

approfondimento

A favore di Yair Lapid, attuale premier ad interim e capo del precedente blocco anti Netanyahu, si sono invece espressi 28 deputati mentre altri 28 non hanno dato indicazione. Herzog ha concluso le consultazioni con i partiti usciti dal voto del 1 novembre sentendo oggi i Laburisti. Netanyahu - dal momento della formalizzazione del mandato domenica prossima - avrà a sua disposizione 28 giorni di tempo per impostare il governo. In caso di difficoltà potrà contare, una volta avuto il via libera da Herzog, su altri 14 giorni. Ma sono molte le previsioni secondo cui Netanyahu farà in fretta il suo esecutivo.