Poliziotto ucciso a coltellate a Bruxelles. Media: aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar"

Un poliziotto è stato ucciso a coltellate a Bruxelles: a renderlo noto è stata la procura della capitale belga. L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Schaerbeek e, secondo le prime informazioni disponibili, ha coinvolto anche un altro agente rimasto ferito. Secondo media locali, citati dall'agenzia Belga, l'omicida avrebbe gridato 'Allah Akbar' (Dio è grande) prima di colpire. Il sospettato, riportano i media belgi, si era presentato oggi a mezzogiorno in un commissariato a Evere, annunciando l'intenzione di commettere un attacco contro la polizia. L'aggressore sarebbe adesso ricoverato in ospedale.

La polizia ha raccontato che "una delle nostre pattuglie è stata attaccata da un uomo armato di coltello. I due agenti di polizia hanno quindi chiamato i rinforzi. Un agente di un'altra pattuglia ha usato la sua arma da fuoco per neutralizzare l'aggressore". I due poliziotti feriti e l'aggressore sono stati trasportati in ospedale dove uno dei due agenti è deceduto. La portavoce della procura di Bruxelles ha spiegato che le indagini sono in corso e che ci potrebbero essere ulteriori aggiornamenti nella notte o domani mattina.

Metsola: "Scioccata"

"Sono scioccata per l'omicidio di un agente di polizia di Bruxelles in servizio stasera. La polizia belga ha lavorato così a stretto contatto con il Parlamento europeo nel corso degli anni al punto che ciò che è successo sembra personale per noi. Tutti i nostri pensieri sono con loro, i loro cari e tutte le persone in Belgio", ha scritto in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.