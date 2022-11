Russia, Brittney Griner trasferita in una colonia penale

L’atleta statunitense, condannata per possesso di una piccola quantità di olio di cannabis, è "ora è in viaggio verso una colonia penale", ha dichiarato il suo team legale in un comunicato. Intanto l'amministrazione Usa continua a lavorare, seppur con grosse difficoltà, anche per tentare di migliorare le condizioni della sua detenzione

Si complica la situazione della cestista americana Brittney Griner. I suoi avvocati hanno reso noto che la Russia ha deciso di trasferirla in una colonia penale, dove le sue condizioni di detenzione potrebbero diventare più dure. L’atleta statunitense, condannata per possesso di una piccola quantità di olio di cannabis, è stata trasferita da un centro di detenzione il 4 novembre e "ora è in viaggio verso una colonia penale", ha dichiarato il suo team legale in un comunicato. ''Ogni minuto in cui Brittney Griner deve subire una detenzione illecita in Russia è un minuto di troppo'', con queste parole la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha denunciato la continua detenzione della Griner, ribadendo ''l'impegno incrollabile'' per il suo rilascio e quello di Paul Whelan. Quest’ultimo è l’ex marine degli Stati Uniti nato in Canada con cittadinanza statunitense, britannica e irlandese, arrestato in Russia il 28 dicembre 2018 e accusato di spionaggio.