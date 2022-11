Elezioni Midterm 2022, Biden: andate a votare, no un minuto da perdere

E' l'appello pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti: "Sicurezza sociale. Medicare. Il diritto di scegliere. E' tutto sulla scheda. Questa elezione è troppo importante per starne fuori"

Rimangono solo un paio d'ore prima che i seggi inizino a chiudere. Non abbiamo un minuto da perdere. Confermate la sede del vostro seggio su http://IWillVote.com e fate sentire la vostra voce". E' l'appello pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Sicurezza sociale. Medicare. Il diritto di scegliere. E' tutto sulla scheda. Questa elezione è troppo importante per starne fuori", ha aggiunto Biden (ELEZIONI MIDTERM, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).