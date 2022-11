Morto Carlos Pacheco, artista spagnolo per Marvel e Dc Comics

Pacheco pochi mesi fa aveva annunciato di essere affetto da una grave malattia degenerativa, la sclerosi laterale amiotrofica. Superman, i Fantastici Quattro e X-Men sono alcuni dei personaggi dei quali ha lasciato versioni memorabili. In Spagna, Pacheco è omaggiato come uno dei fumettisti più prestigiosi. Lavorò anche per Dc Comics

È morto in Spagna Carlos Pacheco, artista noto nel mondo dei fumetti in particolare per aver lavorato a lungo con la Marvel negli Stati Uniti. Lo hanno confermato autorità locali, come il sindaco di San Roque, la località andalusa di cui era originario, così come la filiale spagnola di Panini. Il fumettista aveva 60 anni. Come ricorda tra gli altri El País, Pacheco pochi mesi fa aveva annunciato di essere affetto da una grave malattia degenerativa, la sclerosi laterale amiotrofica. Superman, i Fantastici Quattro e X-Men sono alcuni dei personaggi ai quali ha lavorato con risultati straordinari. In Spagna, Pacheco è omaggiato come uno dei fumettisti più prestigiosi. Lavorò anche per Dc Comics.