G20, presidente Indonesia: "forse Putin parteciperà online"

Joko Widodo, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe ''forse partecipare attraverso i canali virtuali'' al prossimo summit del G20 che si terrà a Bali, il primo incontro delle maggiori economie mondiali da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il presidente dell'Indonesia, che quest'anno ospita il vertice. Putin ha detto che avrebbe partecipato al summit ''se sarà possibile'' ha detto Joko Widodo, che ieri al Financial Times aveva però manifestato i suoi dubbi circa la presenza del leader del Cremlino, dicendo di avere ''la forte impressione'' che non andrà a Bali. ''Se non fosse possibile'' una sua presenza fisica, ''forse potrebbe esserci virtualmente'', ha detto il presidente indonesiano.

Il tentativo di un bilaterale

Le parole di Widodo, che ospiterà il vertice, arriva dopo che gli Stati Uniti hanno rifiutato l'offerta dei funzionari indonesiani di organizzare un incontro bilaterale tra Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a margine dell'evento, come ha affermato un alto funzionario statunitense. Widodo ha parlato del G20 con Putin mercoledì scorso e la sua impressione segue a quella telefonata, ha spiegato lo stesso leader indonesiano in un'intervista al Financial Times.