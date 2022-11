Scholz incontra Xi Jinping per rafforzare cooperazione economica

La Cina, nel bliaterale con il cancelliere tedesco, ha sollecitato la Germania a respingere il "confronto tra blocchi e le interferenze animate dall'ideologia" nelle relazioni bilaterali e a perseguire una "politica positiva" verso Pechino. Scholz: "Cina usi sua influenza per fermare guerra in Ucraina"

Xi: "Cooperare per pace e sviluppo globali"

Cina e Germania devono cooperare tra "cambiamenti e caos" nel mondo per dare "maggiori contributi" alla pace e allo sviluppo globali ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante il suo incontro con il cancelliere tedesco. "Attualmente la situazione internazionale è complessa e mutevole", ha aggiunto Xi, citato dall'emittente televisiva statale Cctv. "In quanto potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero collaborare in tempi di cambiamento e caos per dare maggiori contributi alla pace e allo sviluppo mondiale".

Xi: "No a confronto tra blocchi"

La Cina, ha fatto sapere il presidente cinese, sollecita la Germania a respingere il "confronto tra blocchi e le interferenze animate dall'ideologia" nelle relazioni bilaterali e a perseguire una "politica positiva" verso Pechino. Xi Jinping ha affermato che i due Paesi "dovrebbero sempre cogliere la direzione generale delle relazioni bilaterali da un punto strategico e perseguire un atteggiamento costruttivo". Xi, secondo il network statale Cctv, ha auspicato che "la Germania persegua una politica positiva verso la Cina per vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti".