Corea del Sud, Seul rileva 180 jet nordcoreani e fa alzare 80 caccia

COSA SI SA – Le prime richieste di aiuto parlavano di decine di persone colte da arresto cardiaco in un vicolo stretto di Itaewon, distretto della città dove si trova l’Hamilton Hotel, popolare luogo di ritrovo. La stessa storia dell'"arresto cardiaco" era già segno di qualcosa di anomalo: infatti, in Sud Corea i soccorritori parlano così di una persona finché un medico non ne dichiara ufficialmente la morte.Secondo quanto riporta l’Associated Press, che cita fonti locali, la calca si sarebbe formata per un presunto avvistamento di una celebrità, non identificata