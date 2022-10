Harvey Weinstein, nuovo processo al via nell'aula di O.J. Simpson

Il processo dovrebbe durare due mesi. Un'ottantina i testimoni finora ammessi dalla giudice. "Usò il suo potere come re di Hollywood per aggredire sessualmente donne a Los Angeles e Beverly Hills": questa la tesi centrale con cui la procura di Los Angeles spera di portare l'ex produttore in carcere per il resto dei suoi giorni

"Usò il suo potere come re di Hollywood per aggredire sessualmente donne a Los Angeles e Beverly Hills": questa la tesi centrale con cui la procura di Los Angeles spera di portare Harvey Weinstein in carcere per il resto dei suoi giorni.

Sono cinque anni da quando le prime accuse contro Weinstein sono venute a galla, due da quando è stato condannato per la prima volta a New York per molestie e stupri. Il processo contro l'ex produttore entra oggi nel vivo e la difesa spera che il luogo sia di buon auspicio: l'aula dove si svolge il procedimento è la stessa dove fu prosciolto O.J. Simpson. Quello di Los Angeles doveva essere un processo in gran parte simbolico: due anni fa Weinstein è stato condannato a New York a 23 anni di carcere. La posta in gioco è cambiata dopo che in agosto l'ex boss di Miramax ha ottenuto luce verde per il ricorso in appello sulla prima condanna: se Weinstein dovesse vincere a New York, sarà il verdetto di Los Angeles a determinare se tornerà un uomo libero.