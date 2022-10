Kanye West vuole comprare Parler, social preferito dall'estrema destra

Kayne West non si ferma. Il rapper afroamericano, dopo essere stato bloccato temporaneamente da Instagram e Twitter per le sue frasi antisemite, vuole tornare a tutti i costi in Rete. E lo fa comprando Parler, la piattaforma social preferita dall'estrema destra americana, lanciata nell’agosto del 2018. La notizia è stata diffusa dalla Cnn. Una mossa “rivoluzionaria per la libertà di parola” secondo la società Parlement Technologies proprietaria di Parler che spera di chiudere l’accordo entro la fine di quest’anno. "In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente", ha affermato West che nel frattempo ha cambiato ufficialmente il suo nome in Yen.