In un video condiviso su Instagram, Emma Heming Willis , moglie di Bruce Willis , ha mostrato un montaggio di momenti familiari vissuti questa estate insieme al marito e alle figlie, Mabel Willis, 10 anni, ed Evelyn Willis, 8. La clip mostra l'attore di Die Hard, 67 anni, che si gode passeggiate nei boschi, riceve baci dalle figlie e dalla moglie e partecipa ad altre divertenti attività familiari, come ballare, lanciare un frisbee, fare gite e giocare con il proprio cane. Una gioia per i tanti fan dell'attore, che si è dovuto ritirare dalla recitazione in seguito alla diagnosi di afasia , un disturbo del linguaggio che mina la capacità di comprendere, esprimersi verbalmente, leggere e scrivere.

Bruce Willis, il video dell'estate

"Non crediamo nella perfezione qui, ma la nostra estate ci è andata abbastanza vicino", ha scritto la moglie di Willis a corredo del video. “In effetti è stato magico". Nella sezione commenti, la figlia 28enne dell'attore, Tallulah Willis, avuta dall'ex Demi Moore, ha espresso il suo sostegno, scrivendo: "Questo mi fa sbocciare il cuore". Il video di Emma Heming Willis è arrivato sette mesi l'annuncio dell'afasia che aveva colpito il celebre divo: una condizione che può influire sulla capacità di comunicazione di una persona, e che quindi ha costretto l'attore a fare un passo indietro rispetto alla sua carriera per concentrarsi sulla sua salute. Da quando la sua diagnosi è stata resa pubblica, Bruce Willis ha fatto diverse apparizioni sui social media, per la gioia dei suoi fan. A maggio, la moglie dell'attore, 44 anni, ha pubblicato un video della star mentre gioca a basket con un gruppo di amici. Un mese dopo, ha dedicato al compagno un post su Instagram: "Il mio motto è non lasciare che la paura ti fermi. Perché? Perché la paura mi ferma costantemente. Questo è un altro motivo per cui mi sono innamorata di mio marito, la paura non lo ha mai fermato".