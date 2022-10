Orrore a Parigi, trovato in un baule il cadavere di una 12enne

Omicidio di una minorenne a Parigi. Il corpo senza vita di una studentessa di 12 anni è stato trovato chiuso in un baule. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel 19esimo distretto, un sobborgo della capitale francese, vicino alla casa dove la vittima viveva con genitori. Sono stati proprio loro a dare l’allarme ieri pomeriggio. Finita la scuola, il padre della minorenne che è il custode del palazzo, non vedendo tornare a casa la figlia ha avvertito subito la madre che ha denunciato la scomparsa alla questura. Al momento non sono state rese note le cause della sua morte. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio di minore di 15 anni. La polizia ha già arrestato quattro persone questa mattina a Bois-Colombes, nel dipartimento della Hauts-de-Seine. Ma il loro ruolo nella vicenda non è ancora chiaro.