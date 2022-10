Berlino, sfiorata collisione fra aerei. EasyJet: nessun rischio

Per pochi secondi si è evitato uno scontro fra due aerei, Easyjet e AirFrance allo scalo aeroportuale della capitale tedesca. La compagnia aerea low cost assicura in una nota che non c'è stato nessun rischio a bordo, il volo diretto a Milano infatti è proseguito in modo regolare

Tragedia sfiorata sul cielo sopra Berlino. Il sito specializzato Aviation Herald ha fatto sapere che lo scorso 12 ottobre all'aeroporto della capitale tedesca si è evitata per pochi secondi, una collisione fra un airbus EasyJet in fase di decollo diretto a Milano Linate ed un aereo della Air France in arrivo da Parigi. EasyJet corre subito ai ripari cercando di spiegare quello che è successo quel giorno e ci tiene a rassicurare che “in nessun momento è stata messa a repentaglio la sicurezza dei passeggeri a bordo” .

EasyJet: “a Berlino nessun rischio per i passeggeri”

EasyJet In una nota dichiara che il volo EJU5185 da Berlino Brandeburgo a Milano Linate del 12 ottobre “ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo”. Ciò è avvenuto a causa del fatto che un altro aereo in arrivo ha occupato la pista, dopo che il volo EasyJet era stato autorizzato a partire. “EasyJet ha agito in conformità con le procedure” dichiara la compagnia aerea low cost poi continua “non è in nessun modo corretto riportare che vi sia stato un reale rischio per l'incolumità dei passeggeri a bordo”. L'aereo ha infatti proseguito verso Milano Linate in modo del tutto regolare.