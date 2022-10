Velo al lavoro, Corte europea: "Vietarlo non è discriminazione"

Vietare a una donna di fede islamica di indossare il velo sul luogo di lavoro non è una discriminazione. A patto che il divieto non sia rivolto ad una singola persona ma generalizzato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea esprimendosi sul caso di una donna belga di fede musulmana a cui era stato negato un contratto di tirocinio per essersi rifiutata di togliersi il velo. Secondo i giudici di Lussemburgo "la religione e le convinzioni personali devono essere considerate un solo e unico motivo di discriminazione, altrimenti pregiudicano il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilito dal diritto dell'Unione".