Questa mossa potrebbe inasprire le tensioni con Mosca? “Daremmo un messaggio molto sbagliato se cancellassimo all'improvviso un'esercitazione di routine, pianificata da tempo, perché è in corso la guerra in Ucraina”, ha spiegato il segretario generale della Nato, Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo che la retorica nucleare del presidente russo Putin è "irresponsabile" e che Mosca "sa che una guerra nucleare non avrebbe vincitore e non deve mai essere combattuta”