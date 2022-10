Spagna, polemiche sulla scorta "esagerata" del premier Sanchez

Sfilata di vetture di rappresentanza in occasione di un vertice bilaterale. Critiche sui social per il seguito del premier spagnolo

Tredici auto, quattro furgoncini, un pulmann e due moto. In tutto 20 veicoli hanno fatto da scorta al premier spagnolo Pedro Sanchez. I mezzi della delegazione hanno sfilato lungo la pista dell’aeroporto di La Coruña, in Galizia, in vista dell’incontro che c’è stato la scorsa settimana con il cancelliere della Germania Olaf Scholz. Il video girato presso lo scalo spagnolo il 5 ottobre scorso è circolato sui social ed è scoppiata subito la polemica. Molti hanno criticato la “scorta esagerata” di Sanchez.

Polemiche sui social

Al vertice interministeriale ispano-tedesco, che non si teneva dal 2014, si sono affrontati temi cruciali come la crisi energetica e la sicurezza. All’incontro erano presenti ben 15 ministri di entrambi i governi. Nonostante l’importanza dell’evento, in tanti in rete si sono interrogati sul cospicuo numero di auto di rappresentanza.