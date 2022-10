Il razzo di Space X passa davanti alla luna piena. VIDEO

Lo SpaceX Falcon 9, lanciato sabato sera dal Cape Canaveral Space Force Station, ha lasciato a bocca aperta i fortunati appassionati di osservazioni celesti di Florida e dintorni. Il razzo ha attraversato il cielo notturno e la sua traiettoria si è sovrapposta a una splendida Luna ambrata e quasi piena, offrendo uno spettacolo estremamente suggestivo.

Le immagini

Informati dell’imminente lancio, molti fotografi e videomaker esperti hanno immortalato il momento in cui il razzo è passato davanti al satellite con l’aiuto di un software ad hoc che consente di individuare lanci di razzi e passaggi satellitari. Si chiama “Flight Club” e consente ai professionisti del mestiere, e non solo, di trovarsi al momento giusto nel posto perfetto per scattare e consegnare all’eternità scene da film, come quella di pochi giorni fa. Per realizzare l’impresa ci è voluta molta pazienza. Il lancio di sabato sera è andato a buon fine dopo diversi tentativi falliti. Il razzo, alla sua quattordicesima missione, portava due satelliti per il network di telecomunicazioni Intelsat.