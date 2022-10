Hong Kong, raro diamante rosa venduto a quasi 58 mln dollari

Mondo

Quando sabato re Carlo III ha presenziato all’inaugurazione della nuova sessione del Parlamento inglese a Westminster per dare lettura del Queen's Speech al posto della defunta regina, l’attenzione di molti si è subito soffermata sulla maestosa corona adagiata sul cuscinetto che si trovava al suo fianco. Si tratta dell’ Imperial State Crown , una dei più celebri copricapi di Elisabetta II, indossata tradizionalmente dalla monarca proprio per l'apertura annuale dei lavori delle Camere

La Corona Imperiale di Stato si presenta come un copricapo fastoso forgiato in oro e finemente decorato con 2.868 diamanti di diverso taglio cui si aggiungono svariate pietre colorate , tra cui 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle. Pesa circa 910 grammi in tutto per 31,5 centimetri di altezza e il suo valore non è quantificabile. Rappresenta un simbolo di autorità e potere ma anche un autentico tesoro che racchiude un prezioso capitolo della storia dei Windsor

Custodito insieme alla corona di Sant'Edoardo alla Torre di Londra, il copricapo fu realizzato per l’incoronazione di re Giorgio VI nel 1937 ma si basa sul un progetto per la regina Vittoria del 1838. Alla cerimonia di apertura del Parlamento del 1845, cadde dal cuscino sorretto dal duca di Argyll e andò in pezzi. Dopo lo spiacevole episodio, il gioiello fu messo da parte e venne rimontato per Giorgio VI in un modello più leggero e facile da indossare. Poi fu ulteriormente rimaneggiato per l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953