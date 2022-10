Meghan Markle e il principe Harry in abiti casual a un concerto

Mondo

Harry e Meghan, le prime foto dopo il ritratto della famiglia reale

Il fotografo Misan Harriman ha pubblicato sul suo profilo Instagram due immagini del duca e della duchessa di Sussex a pochi giorni di distanza dalla foto ufficiale rilasciata da Buckingham Palace con re Carlo III, la regina consorte Camilla, il principe William e la moglie Kate Middleton. Uno in bianco e nero e uno a colori, gli scatti risalgono al 5 settembre - tre giorni prima della morte di Elisabetta II - quando i due erano a Manchester per il summit One Young World

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dei primi ritratti della famiglia reale dopo la morte della regina Elisabetta II, arrivano anche le nuove foto ufficiali del duca e della duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle. Le immagini sono state scattate da Misan Harriman, loro fotografo di fiducia, solo pochi giorni prima della scomparsa dell’ex monarca, in occasione del summit One Young World di Manchester

Nelle due foto, una a colori e una in bianco e nero, si vedono Harry e Meghan insieme tenersi per mano nel backstage del vertice, il primo evento pubblico a cui hanno partecipato nel Regno Unito da quando – nel 2020 – hanno abbandonato i loro incarichi istituzionali come parte della famiglia reale. ‘A picture speaks for a thousand words’, recita un detto anglosassone: ‘Un’immagine vale più di mille parole’. È così anche in questo caso, almeno secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James