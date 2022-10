Israele, l'ex premier Netanyahu dimesso dall'ospedale dopo un malore

L'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu , candidato alle elezioni del mese prossimo, è uscito dall'ospedale dopo essere stato sotto osservazione per una notte in seguito a un malore durante una cerimonia religiosa. Netanyahu "è stato dimesso dal centro medico Shaare Zedek dopo che i risultati di tutti gli esami a cui è stato sottoposto sono risultati del tutto normali", si legge in un comunicato dell'ufficio dell'ex primo ministro, che spiega che il leader politico "è tornato alla piena attività e si sta preparando per la sua passeggiata mattutina".

Il malore dopo il digiuno per lo Yom Kippur

Ieri sera Netanyahu, che compie 73 anni questo mese, "si è sentito male" dopo il digiuno, mentre partecipava alle preghiere in una sinagoga di Gerusalemme per lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, ha detto il suo ufficio. Il primo novembre in Israele si terranno le quinte elezioni in meno di 4 anni e l'obiettivo per Netanyahu è quello di tornare alla guida del Paese al posto di Yair Lapid.