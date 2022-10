Usa, cane gioca col telecomando e compra 70 euro di video porno

Una storia che ha dell'inverosimile arriva dal North Carolina, dove il padrone di un barboncino è stato costretto a pagare decine di dollari per via di un acquisto effettuato dal suo cane. Non un acquisto qualsiasi, ma di film pornografici. L'americano Thomas Barne, come racconta il Daily Mirror, si è infatti ritrovato a dover pagare una bolletta del corrispettivo, in dollari, di 70 euro per l'acquisto di film porno effettuato accidentalmente dal suo barboncino che sul divano deve aver schiacciato i tasti del telecomando che hanno portato all'acquisto. Il cane casualmente ha inavvertitamente sottoscritto un abbonamento a Hustler, un canale tv premium pornografico semi-hardcore. Il padrone, una volta accortosi del fatto, ha subito contattato il provider satellitare spiegando che il responsabile dell'acquisto era stato il barboncino. L'operatore telefonico gli avrebbe assicurato che il problema sarebbe stato risolto con tanto di rimborso ma così non è stato. L'uomo ha fatto sapere di non voler pagare i 70 euro di abbonamento aggiuntivi.