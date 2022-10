Thailandia, attacco in asilo nido: decine di morti tra cui bambini

Un uomo armato di fucile, pistola e coltello ha fatto irruzione in un asilo di Nong Bua Lam Phu, provincia a nord-est del Paese, dando il via a una sparatoria nella quale sarebbero rimaste uccise almeno 30 persone. Secondo le autorità, si tratta di un ex agente di polizia di 34 anni al momento in fuga. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di cattura