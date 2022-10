Slovenia, il parlamento approva il matrimonio gay e le adozioni

Giornata storica per i diritti civili in Slovenia, dove un parlamento d'ispirazione progressista ha approvato con 48 voti a favore e 29 contrari una serie di emendamenti al codice che regolamenta il diritto di famiglia, definendo il matrimonio come l'unione a vita di due persone. Le modifiche aprono così la strada al matrimonio fra coppie dello stesso sesso, e anche alle adozioni, facendo della Slovenia il primo Paese dell'Europa dell'est ex comunista a dotarsi di una simile normativa. La Slovenia, Paese della ex Jugoslavia, fa parte di Unione europea e Nato. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Pd, ha scritto su Twitter che si tratta di "un grande passo avanti sul fronte dei diritti civili e un enorme traguardo per tutta l'Europa". Il 26 settembre anche la Svizzera aveva dato il via libera ai matrimoni tra persone dello stesso stesso.