Guerra Ucraina, Zelensky: "Esercito avanza al sud contro truppe russe"

“L’esercito ucraino sta facendo un’avanzata abbastanza rapida e potente nel sud del nostro Paese come parte dell’attuale operazione di difesa”, ha affermato il presidente dell’Ucraina nel video quotidiano serale in cui si rivolge alla nazione. “Soltanto questa settimana – ha aggiunto – decine di territori sono già stati liberati dal falso referendum russo: nella regione di Kherson, Kharkiv, Lugansk e Donetsk”. E molti villaggi, ha detto ancora elencandoli, sono stati “liberati dall’occupante e stabilizzati”, secondo i rapporti militari. “Questo è ben lungi dall’essere un elenco completo”, ha avvertito, dopo aver descritto la situazione come un “successo per l’esercito” (GUERRA UCRAINA-RUSSIA. SEGUI LA DIRETTA).