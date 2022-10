Cento mucche per Giorgia Meloni, l'offerta del generale ugandese

Su Twitter il figlio del presidente dell'Uganda scrive: "Le darei subito cento vacche Nkore per la sua sincerità e la sua spavalderia!”

Cento vacche al posto di un mazzo di fiori. Un regalo per la futura premier Giorgia Meloni da parte del generale Muhoozi Kainerugaba, capo delle forze militari dell’Uganda e figlio del presidente dello stato, Yoweri Museveni. Quarantotto anni, sposato con tre figli, il militare ugandese è rimasto folgorato dalla nuova leader italiana. A tal punto da volerle fare il dono più prezioso che esiste in Uganda: 100 mucche Nkore che sono “le più belle del mondo” come spiega sui social il generale. La proposta è arrivata su Twitter tramite un post pubblicato sull’account ufficiale del generale. Ed è subito diventata virale.