Il governo di Rabat ha accusato Adidas di appropriazione culturale per la decorazione usata sulla divisa della nazionale di calcio dell'Algeria, che richiamerebbe un motivo tipico della tradizione marocchina

Il Ministero della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione marocchino ha accusato il marchio tedesco Adidas di appropriazione culturale dopo la presentazione delle nuove maglie della Nazionale di calcio algerina. Motivi geometrici azzurri, verde acqua e gialli che hanno portato il rappresentante legale del ministero marocchino, Mourad Elajouti, a denunciare "un tentativo di rubare una forma di patrimonio culturale marocchino e utilizzarlo al di fuori del suo contesto".



Sul profilo Instagram per il Medio Oriente e il Nord Africa, Adidas aveva dichiarato che la "collezione di abbigliamento per l’Algeria" è stata ispirata dal "design architettonico dell'iconico Palazzo El Mechouar" situato nella città di Tlemcen, in Algeria settentrionale.