Proteste Iran: ecco perché le donne si tagliano i capelli

Un’ondata di proteste si è innalzata dalle strade dell’ Iran per poi dilagare e rifrangersi in quelle della comunità internazionale. Dalla vicina Turchia, all’Europa, all’America la ribellione è forte, chiara, diretta. Non è fatta di parole, evita le barriere della lingua, sceglie piuttosto il linguaggio inequivocabile dei gesti. In questo caso il gesto è uno soltanto: quello di chiome recise. C’è chi ne amputa una piccola ciocca, chi invece, quasi con violenza, opera un taglio netto, feroce.

Perché i capelli

Ma perché proprio i capelli? A spiegarlo è Bita Malakuti, poetessa iraniana, oggi ospite a SkyTg24: “Il taglio dei capelli è una vecchia cerimonia usata in Iran e in altri paesi limitrofi. Significa “lutto”: quando ci si trova di fronte a una grande tristezza o rabbia, allora ci si tagliano i capelli. È come ignorare il proprio senso estetico o la propria bellezza per far vedere che si è tristi. Adesso questo è diventato simbolico.”

Un simbolo di rabbia; un urlo che invoca un cambiamento laddove le grida verbali sono soffocate dalla propaganda del regime. Un taglio che diventa metafora di quanto in Iran è da sempre reciso: parole, libertà, diritti.

In Occidente di solito le donne amano prendersi cura dei propri capelli. Un taglio è una coccola, un gesto di cura, benessere e affetto per il proprio corpo. Eppure, dal 16 settembre, qualcosa è cambiato. “Per la prima volta anche i Paesi occidentali stanno ascoltando le nostre voci” – prosegue Marakuti – “Quello che vorrei dire è non confondere quella del regime, che distorce le cose, con quella delle persone che scendono in piazza. Spesso non possono esprimerla, perciò ascoltatela e diffondetela: siate la nostra voce. Non posso prevedere il futuro, ma sono molto fiduciosa: questa rivolta è diversa dal passato, è qualcosa di grande e rappresenta un passo in avanti.”