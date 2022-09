In nuova biografia gli ultimi giorni di Bourdain

A quattro anni dalla sua morte, una nuova biografia non autorizzata cerca di ricostruire gli ultimi giorni di Anthony Bourdain. Il libro del giornalista americano Charles Leerhsen tenta di far luce sui motivi che potrebbero aver spinto al suicidio lo chef, volto noto del programma televisivo "Parts Unknown". La biografia, come ha ribadito l'editore, sarà pubblicata a dispetto di molteplici diffide e minacce di cause per diffamazione. Le polemiche per la pubblicazione non autorizzata della biografia provengono dal fratello di Bourdain e da Asia Argento, legata sentimentalmente allo chef prima della morte. Nel libro, secondo alcune anticipazioni del New York Times, sono contenuti anche alcuni passaggi privati tra lo chef e l'attrice che però afferma di averne esplicitamente vietata la diffusione.