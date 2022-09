Gabriele Bonci e Franco Pepe nella nuova stagione di Chef's Table

Chef’s Table sarà disponibile dal 7 settembre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) . Nei nuovi episodi la protagonista indiscussa sarà la pizza, uno dei simboli del nostro Paese nel mondo. Ma non ci sarà solo l'Italia: dal Giappone agli Stati Uniti, la serie sarà l'occasione per vedere all’opera diversi chef , come Gabriele Bonci e Franco Pepe , che offriranno una loro personale visione di questo celebre piatto. Gli episodi di Chef’s Table saranno in totale 6 e mostreranno altrettanti chef alle prese con la pizza. Ci saranno Chris Bianco (Phoenix, Arizona, USA), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA). Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA). Chef’s Table: Pizza è stata creata da David Gelb, ed è prodotta da Boardwalk Pictures e Supper Club. Alla regia Abigail Fuller, Clay Jeter, Zia Mandviwalla e Brian McGinn. Gelb è anche produttore esecutivo insieme ad Andrew Fried e Brian McGinn. Co-produttori esecutivi Dane Lillegard e Danny O’Malley.

Chef's Table, chi sono gli chef italiani

Come anticipato, i due chef italiani protagonisti della nuova stagione di Chef's Table saranno Gabriele Bonci e Franco Pepe. Bonci è uno degli chef più famosi d’Italia, celebre per le sue proposte creative della specialità romana della pizza al taglio, sia in tv che al suo locale Pizzarium, situato nelle vicinanze del Vaticano. Anche imprenditore e personaggio televisivo, ha condotto Pizza Hero – la sfida dei forni su Food network. "Cosa mi aspetto dalla puntata? - ha rivelato a Repubblica - Nel mio caso mi aspetto un racconto diviso in due. Sono sicuro che riusciranno a tirare fuori la parte più legata alla mia caparbietà professionale, al mio credere fortemente nel mio lavoro e nella mia indipendenza”. La puntata dedicata a Bonci racconterà anche la parte più viscerale del pizzaiolo, tutte le sue ossessioni e passioni. Tutta italiana anche la puntata dedicata a Franco Pepe, uno chef che ha la pizza nel sangue: suo nonno era fornaio, suo padre pizzaiolo. Per questo motivo lui e i suoi fratelli hanno deciso di continuare la tradizione di famiglia, tanto che ad oggi Pepe è considerato uno dei più grandi pizzaioli nel mondo. Pepe spera che la sua storia “arrivi diretta a chi guarda, c'è tantissimo di me nelle tantissime ore di girato che la troupe hanno portato a casa. So che in 50 minuti dei contenuti complessi potrebbero sembrare troppo sintetici, ma l'importante per me è che ci sia un ritorno per il mio territorio, per far rinascere anche l'opinione su una terra troppo colpita negli ultimi decenni da fatti di cronaca non particolarmente edificanti".