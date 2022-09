Usa, vincono un miliardo alla lotteria: premio ritirato due mesi dopo

E' stato ritirato quasi otto settimane dopo la vincita il maxi bottino da 1,34 miliardi di dollari relativo alla lotteria americana del Mega Millions, con un biglietto venduto alla periferia di Chicago. A farsi avanti due persone che hanno deciso di dividersi il premio. Lo riporta la Cnn ascolta articolo Condividi

Ritirano il premio miliardario della lotteria americana Mega Millions quasi otto settimane dopo l’estrazione del biglietto vincente. Si tratta di due fortunati vincitori che hanno deciso di dividersi il jackpot da 1,34 miliardi di dollari messo in palio come premio finale del concorso, il terzo più alto nella storia degli Usa. Il biglietto fortunato era stato comprato a luglio in una stazione di servizio a circa 20 miglia in auto a nord-ovest dal centro di Chicago. La lotteria dell'Illinois ha affermato che il premio è stato vinto proprio con l'estrazione del 29 luglio, ma solo adesso i vincitori si sono fatti vivi per ritirare la maxi vincita. I due nuovi miliardari hanno deciso di rimanere, almeno per il momento, anonimi, scelta che è possibile contemplare solo nell’Illinois e in altri 16 stati americani. Lo racconta la Cnn.

Il premio diviso a metà I due hanno deciso di accettare il pagamento forfettario di 780,5 milioni di dollari. Resta comunque il mistero del perchè i vincitori abbiano impiegato così tanto per ritirare l'ingente montepremi. I funzionari di Mega Millions hanno fatto sapere che i due vincitori hanno trascorso parecchie settimane a lavorare con consulenti legali e finanziari per supportare il processo di richiesta. Se non lo avessero ritirato, il premio miliardario sarebbe stato distribuito tra gli Stati che avevano partecipato al concorso.

Le vincite mai ritirate in America "Lavoro per la lotteria dell'Illinois da oltre cinque anni e questo è di gran lunga il premio più grande che abbia mai visto vincere. Quando ci siamo incontrati con gli avvocati dei vincitori, c'è stato un vero e proprio senso di eccitazione generale", ha affermato Luis Rodriguez, responsabile della lotteria dell'Illinois, che ha lavorato a stretto contatto con i vincitori e i loro rappresentanti legali durante la procedura di richiesta del premio. "È una sensazione surreale regalare questa somma di denaro e sapere quale enorme impatto avrà sulle vite dei vincitori. È stata una sensazione incredibile solo essere parte di quel processo, quindi posso solo immaginare come si sentono i due fortunati", ha aggiunto. Ad oggi sono tre le vincite che non sono state mai ritirate in America e tutte e tre a New York, in particolare nel 2002 (68 milioni di dollari), nel 2003 (46 milioni) e nel 2006 (31 milioni).