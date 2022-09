Shoigu: "Guerra contro l’Occidente, potremmo usare la triade nucleare"

Il ministro della Difesa russa inasprisce i toni e per la prima volta abbandona pubblicamente la definizione di “operazione speciale” contro l’Ucraina per parlare di una “vera guerra contro la Nato e l’Occidente”. Aggiungendo che "tutti i tipi di armi, compresa la triade nucleare, possono adempiere ai loro compiti”

Preoccupazione in tutto il mondo dopo il discorso di Putin che ha firmato il decreto di mobilitazione parziale e il richiamo di 300mila riservisti. (TUTTE LE NOTIZIE LIVE) A rendere ancora più incandescente la situazione politico militare sono le parole del ministro della Difesa russa, Serghei Shoigu che per la prima volta abbondona pubblicamente il termine “operazione speciale in Ucraina” per parlare di vera e propria “guerra contro l’Occidente”