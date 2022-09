Guerra Ucraina, Von der Leyen: "Sanzioni Ue alla Russia resteranno"

Le sanzioni alla Russia rimarranno e il sostegno all’Ucraina è incrollabile. Ad assicurarlo è la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen che a Strasburgo dichiara: "Questo è il momento di mostrare determinazione, non acquiescenza". Un discorso chiaro e preciso alla plenaria del Parlamento Europeo: "Fin dal primo giorno, l'Europa è stata al fianco dell'Ucraina. Con armi. Con fondi. Con l'ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi" afferma la Von der Leyen.

Energia, l'Ue punta sull'idrogeno

approfondimento

Ferrovie: Corte conti, studio idrogeno ha copertura illegittima

Sulla questione energetica, "l'idrogeno può essere un punto di svolta per l'Europa” fa sapere la Von der Leyen che annuncia la nascita di una nuova Banca Europea dell’idrogeno. “Contribuirà a garantire l'acquisto di idrogeno, in particolare utilizzando le risorse del Fondo per l'innovazione” poi continua “potrà investire 3 miliardi di euro per aiutare a costruire il mercato futuro dell'idrogeno". L’obiettivo è spostare l’economia dell'idrogeno dalla nicchia all'ampia scala fa sapere von der Leyen, ricordando che nel maxi-piano energetico RePowerEU" l'Ue ha raddoppiato l'obiettivo "per il 2030 di produrre dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'Ue, ogni anno".