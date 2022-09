Reporter Al Jazeera uccisa, Israele: forse colpita da nostro soldato

Parziale ammissione di Israele quattro mesi dopo la morte di Shireen Abu Akleh, uccisa lo scorso 11 maggio a Jenin, in Cisgiordania, durante scontri tra i soldati e miliziani palestinesi armati. Ma, sostiene l'indagine dell'esercito, "è impossibile determinarlo in modo inequivoco"

C'è "un'alta possibilità" che la reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh uccisa l'11 maggio a Jenin, in Cisgiordania, sia "stata colpita accidentalmente" da spari dall'esercito israeliano, anche se "non è possibile determinare in modo inequivoco la fonte" dei colpi. Questo il risultato dell'indagine dell'esercito stesso (Idf) sulla morte della reporter avvenuta durante scontri armati con miliziani palestinesi a Jenin. La morte di Shireen Abu Akleh resta dunque senza una risposta definitiva sulle responsabilità, almeno secondo l'inchiesta ufficiale condotta dall'esercito israeliano (Idf), che ha ribadito una tesi già largamente anticipata subito dopo i fatti. Ma le conclusioni sono state respinte dai palestinesi, che ancora una volta hanno addossato "il crimine" a Israele. C'è "un'alta possibilità", ha stabilito l'indagine, che la giornalista sia "stata colpita accidentalmente" da spari dall'esercito, anche se "non è possibile determinare in modo inequivoco la fonte" dei colpi. E resta "rilevante" la possibilità, ha proseguito l'esercito, che Abu Akleh "sia stata colpita da pallottole sparate dai palestinesi armati".