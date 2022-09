Usa, capelli impigliati nel nastro trasporta bagagli: morta 26enne

Terribile incidente per un'addetta all'aeroporto di New Orleans Louis Armstrong. La vittima, Jermani Thompson, è rimasta incastrata nel meccanismo di scarico bagagli. Portata d'urgenza in ospedale, non è stato possibile salvarla

Una morte assurda quella di una giovane addetta ai bagagli in un aeroporto di New Orleans, rimasta uccisa perché i suoi capelli si sono aggrovigliati nei macchinari di un caricatore a nastro. La vittima del terribile incidente è Jermani Thompson, 26 anni, una giocatrice di basket: la ragazza, come scrive il New York Post, stava scaricando un aereo della Frontier Airlines parcheggiato all'aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans intorno alle 22 di martedì 30 agosto. La morte è avvenuta sul "piazzale", dove gli aeroplani vengono caricati e scaricati, ha riferito la stazione. Le grida della ragazza hanno allarmato i colleghi, ma non è stato purtroppo possibile bloccare tempestivamente il meccanismo.

Le condoglianze della compagnia aerea

Gravemente ferita, Thompson è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma i medici non sono riusciti a salvarla. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze in seguito alla tragica morte di un membro del nostro partner commerciale di assistenza a terra", ha affermato un portavoce della compagnia aerea in una nota. "I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento difficile". "Siamo affranti e stiamo supportando la sua famiglia e i suoi amici come meglio possiamo", ha detto il CEO di GAT Mike Hough. Frontier Airlines ha cancellato un volo mercoledì mattina a seguito dell'incidente, mentre tutti gli altri voli hanno operato nei tempi previsti.