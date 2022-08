Lo spot di Pizza Hut con Gorbaciov torna virale sui social. VIDEO

A 91 anni si è spento l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica. La pubblicità, girata nel 1997, non andò mai in onda in Russia

Mikhail Gorbaciov, morto ieri all'età di 91 anni, alla fine degli anni '90 era apparso in una pubblicità televisiva di Pizza Hut. Lo spot è stato girato nel novembre 1997 sulla Piazza Rossa e in un ristorante Pizza Hut a Mosca. È andato in onda a livello internazionale nel 1998, ma mai in Russia. Gorbaciov usò i fondi ricavati dalla pubblicità per finanziare la sua fondazione. Pizza Hut è stato aperto nel 1990 a Mosca, pochi mesi dopo l'apertura del primo McDonald's in Russia. Si tratta di uno dei primi ristoranti di proprietà straniera ad aprire nella Russia sovietica, grazie in parte alle politiche di perestroika di Gorbaciov.