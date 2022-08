Svezia, a fuoco traghetto con 300 persone a bordo

Incendio sul ponte auto: in corso una vasta operazione di salvataggio dei passeggeri. Tre elicotteri e sette navi inviati sul luogo dell'incidente. Al momento non sarebbe stata segnalata la presenza di feriti

Un traghetto con a bordo 300 persone è andato in fiamme al largo delle coste svedesi: lo hanno reso noto noto le autorità marittime locali, specificando che la nave era partita da Nynäshamn ed era diretta a Visby. È in corso in questi momenti una grande operazione di salvataggio, ma non ci sarebbero feriti, secondo le prime ricostruzioni.

Il rogo sarebbe sotto controllo

"C'è un incendio sul ponte auto", ha detto Jonas Franzen, portavoce dell'amministrazione marittima svedese, aggiungendo che tre elicotteri e sette navi sono stati inviati sul posto ed è iniziata l'evacuazione del traghetto. Il rogo, secondo le prime informazioni, potrebbe essere divampato dallo pneumatico di una macchina: la segnalazione alle autorità è arrivata poco prima delle 13. L'incendio sarebbe "sotto controllo", ha detto poi una portavoce delle autorità marittime, Lisa Mjorning. L'imbarcazione, si trovava al largo dell'isola di Gotska Sandon, nella parte sud-orientale della Svezia.